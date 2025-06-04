Başkan Serdal Adalı açıkladı: Beşiktaş'tan tarihi proje!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, geride kalan sezonu değerlendirdiği bir basın toplantısı düzenliyor.

Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkan Adalı'nın açıklamaları şöyle:

"Bodrumspor maçıyla birlikte sezonu 4. tamamladık. Son 4 sezondur ligi bitirdiğimiz sıralama, Beşiktaş'a yakışır bir yer değil. 4 sezondur daha kasım aralık aylarında havlu atan Beşiktaş gördük. Tüm çabamız bu gidişatı değiştirmek ve şampiyonluklar içindir.. Göreve gelirken camiamızdan 3 transfer dönemi süre istedik. Devraldığımız tabloyu düzeltmek için zamana ve doğru sisteme ihtiyacımız olduğunu söyledik. Giriş aşamasını tamamladık, gelişme ve sonuç aşamasına geçiyoruz."

"5 AYDA 70 MİLYON EURO'LUK KAYNAK"

"Göreve geldiğimizde aidiyet duygusunu kaybetmiş, nerede olduğunun farkında olmayan, formayı taşıma sorumluluğundan uzak bir oyuncu grubuyla karşılaştık. Sıkıntılar inanmış insanlarla aşılır. Bizimle aynı hedefe baş koymayan kim olursa olsun yollarımızı ayracağız. Yola Beşiktaş'ın büyüklüğünü bilen, bizle aynı inancı taşıyanlarla devam edeceğiz. Bu camianın yapısını iyi anlayan oyuncuları alıp geleceğiz."

"Kendi yarattığımız kaynaklarla 35 milyon Euro'nun üzerinde ödeme yaptık. Bankalar Biirliği'ne 35 milyon Euro ödedik. Beşiktaş için 5 ayda 70 milyon Euro kaynak yaratıldı. Beşiktaş'ın mayıs ayı dışında personeline, oyuncusuna borcu yoktur. Hentbol, basketbol ve voleybol takımlarının dağıtılacağı spekülasyonları yapılıyor. Bu iddialar doğru değil. Erkek basketbol takımımızın başantrenörü Dusan Alimpijevic ile iki yıllık yeni sözleşme imzalayacağız."

"BEŞİKTAŞ'I DÜZLÜĞE ÇIKARACAK PROJE"

"Sermaye artırımı neticesinde kulübümüzün hissesi yüzde 51'de yüzde 70'e çıktı. Bunu yaparken de hiçbir yükümlülük ve borç altına girilmemiştir. İstanbul Havalimanı yakınlarında yer alan arazinin tahsisi için önemli bir yok kat ettik. Bu arazi futbol altyapısı için kullanılacak. Tahsis işlemlerinin tamamlanmasının hemen ardından altyapı tesislerinin yapımına başlayacağız. Biz Beşiktaş için taş üstüne taş koymaya geldik. Beşiktaş'ın ekonomisini ve taşınmazlarını büyüteceğiz, devraldığımızdan çok daha iyi koşullarda bir Beşiktaş bırakacağız"

"22 Haziran'daki genel kurulun en önemli günden maddesi Dikilitaş'taki araziye Emlak Konut ile birlikte yapacağımız projedir. Mayıs ayı başlarında Emlak Konut ile bir işbirliği anlaşması imzaladık. 15 dönüm büyüklükte ve tamamen atıl durumda bulunan bir arsamız için böyle bir projeyi hayata geçirmek için çalışıyoruz. Birilerinin dediği gibi ne rahmetli Süleyman Seba'dan kalan bir araziyi başkalarına peşkeş çekiyoruz ne de başka bir kulübün yaptığı gibi 'Alın bu araziyi ne yaparsanız yapın, borcumuzdan kurtulalım' diyoruz. Bu projeden 150-200 milyon dolar gelir bekliyoruz. Beşiktaş'ın malını mülkünü sattığımız yok. Ezeli rakiplerimiz benzeri projeleri hayata geçirerek maddi anlamda gelir sağladılar ve bu gelirleri de kadrolarına yansıttılar. Biz bu konuda geri kaldık. Bu anlaşma Beşiktaş için tarihi bir fırsattır. Beşiktaş'ın kasasından günlük 125 bin euro faiz çıkmaktadır. Beşiktaş'ın her ay 4 milyon euro faiz ödeyecek gücü varsa hiçbir şey yapmadan bu şekilde devam edelim! Bu proje Beşiktaş'ın kasasına gelir getirmesinin ve borçlarını azalta azalta bitirecek olmasının yanı sıra Beşiktaş'ı düzlüğe çıkaracak bir projedir."

"BU PROJE HAYATA GEÇMEZSE..."

"Bu proje gerçekleşirse Beşiktaş için çok şey değişecek. Beşiktaş kimsenin keyfine ve ajandasına bağlı olan bir kulüp olmayacak. Bundan sonra inisiyatif genel kuruldadır. Genel kurulumuz ne derse onu yapacağım. Ancak bu proje hayata geçmezse Beşiktaş ekonomik bağımsızlığını kazanmak açısından büyük bir fırsat tepecektir. Bu yetki konusunu da kimse güven oyu haline getirmeye çalışmasın. Biz güven oyunu mayıs ayından rekor bir katılımla aldık. Genel kurul bize 'bu projeleri yapma, yola faiz ödeyerek devam et' derse biz de öyle devam ederiz. Dikilitaş projesinin de diğer büyün icraatlarımızın da teminatı benim"