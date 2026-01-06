Başkan transferi duyurdu: Trabzonspor'a savunma takviyesi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.01.2026 21:47:00
Cumhuriyet Spor
Avustralya Ligi takımlarından Wolfsberger'in başkanı Dietmar Riegler, Nijeryalı oyuncu Chibuike Nwaiwu'nun transferi için Trabzonspor ile anlaşma sağladıklarını açıkladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Avustralya Ligi takımlarından Wolfsberger'in defans oyuncusu Chibuike Nwaiwu'nun transferi için anlaşma sağladı.

Wolfsberger Başkanı Dietmar Riegler, "Chibuike Nwaiwu'nun transferi için Trabzonspor ile sona geldik, genel olarak anlaştık" açıklamasını yaptı.

BONSERVİS ÜCRETİ ORTAYA ÇIKTI

Bordo-mavili yöneticiler, 1.93 boyunda olan 22 yaşındaki Nijeryalı stoperi kısa süre içerisinde Türkiye'ye getirerek sağlık kontrolünden geçirecek ve ardından resmi sözleşme imzalayacak.

Öte yandan Avusturya basını, Trabzonspor'un bu transfer için 7-8 milyon Euro'luk bonservis ödemesi yapacağını duyurdu.

İlgili Konular: #trabzonspor #transfer #Avusturalya

