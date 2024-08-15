Basketbolda dünya sıralamasına 'olimpiyat' etkisi

Paris 2024 Olimpiyatları'nın tamamlanmasının ardından basketbolda dünya sıralaması güncellendi. ABD, liderliğini sürdürürken Sırbistan, Almanya'yı geçti ve 2'nci sıraya yükseldi. Fransa, 5 sıra atlayarak 4'üncülüğe yerleşti. Olimpiyatlarda yer almayan Türkiye, 27'nci sıraya geriledi.

AA
Yayınlanma: 15.08.2024 - 20:01
Basketbolda dünya sıralamasına 'olimpiyat' etkisi
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Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Paris 2024 Olimpiyatları'nın tamamlanmasının ardından dünya sıralamasını güncellendi.

FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Paris 2024'te altın madalya kazanan ABD, liderliğini sürdürdü. Sırbistan, 2 basamaklık sıçrayışla Almanya'yı geçti ve 2'nci sıraya yükseldi.

Sıralamada ilk 10'daki en önemli değişiklik, Paris 2024'te final oynayan Fransa'nın 5 sıra atlayarak 4'üncülüğe yerleşmesi oldu.

Olimpiyatlarda mücadele etmeyen A Milli Erkek Basketbol Takımı ise 24'üncü sıradan 27'nciliğe geriledi.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

1 - ABD - 838.8 Puan 

2 - Sırbistan - 758.9 Puan 

3 - Almanya - 755.3 Puan 

4 - Fransa - 753 Puan 

5 - Kanada - 747.8 Puan 

6 - İspanya - 746.7 Puan 

7 - Avustralya - 732.5 Puan 

8 - Arjantin - 731.1 Puan 

9 - Letonya - 711.4 Puan 

10 - Litvanya - 698.9 Puan 


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