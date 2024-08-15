Basketbolda dünya sıralamasına 'olimpiyat' etkisi

Yayınlanma: 15.08.2024 - 20:01

Güncelleme: 15.08.2024 - 20:01

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Paris 2024 Olimpiyatları'nın tamamlanmasının ardından dünya sıralamasını güncellendi.

FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Paris 2024'te altın madalya kazanan ABD, liderliğini sürdürdü. Sırbistan, 2 basamaklık sıçrayışla Almanya'yı geçti ve 2'nci sıraya yükseldi.

Sıralamada ilk 10'daki en önemli değişiklik, Paris 2024'te final oynayan Fransa'nın 5 sıra atlayarak 4'üncülüğe yerleşmesi oldu.

Olimpiyatlarda mücadele etmeyen A Milli Erkek Basketbol Takımı ise 24'üncü sıradan 27'nciliğe geriledi.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

1 - ABD - 838.8 Puan

2 - Sırbistan - 758.9 Puan

3 - Almanya - 755.3 Puan

4 - Fransa - 753 Puan

5 - Kanada - 747.8 Puan

6 - İspanya - 746.7 Puan

7 - Avustralya - 732.5 Puan

8 - Arjantin - 731.1 Puan

9 - Letonya - 711.4 Puan

10 - Litvanya - 698.9 Puan