Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bayer Leverkusen, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 13. haftasında kendi sahasında Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da 13. hafta heyecanı yaşanıyor.
Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, kendi sahasında Edin Terzic'in ekibi Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek.
BAYER LEVERKUSEN - BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?
BayArena Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
BAYER LEVERKUSEN - BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 2 kanallarından naklen yayımlanacak.
Bayer Leverkusen, ligde oynadığı son maçta Werder Bremen deplasmanından 3-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Borussia Dortmund ise kendi sahasında ağırladığı Borussia Mönchengladbach'ı 4-2 mağlup etmişti.
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