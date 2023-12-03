Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayer Leverkusen, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 13. haftasında kendi sahasında Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.12.2023 - 13:58
Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Bundesliga'da 13. hafta heyecanı yaşanıyor.

Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, kendi sahasında Edin Terzic'in ekibi Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek.

BAYER LEVERKUSEN - BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?

BayArena Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

BAYER LEVERKUSEN - BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 2 kanallarından naklen yayımlanacak.

Bayer Leverkusen, ligde oynadığı son maçta Werder Bremen deplasmanından 3-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Borussia Dortmund ise kendi sahasında ağırladığı Borussia Mönchengladbach'ı 4-2 mağlup etmişti.


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