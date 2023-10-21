Bundesliga'da Borussia Dortmund'a tek gol yetti!

Yayınlanma: 21.10.2023 - 09:00

Güncelleme: 21.10.2023 - 09:00

Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Dortmund, sahasında Werder Bremen'i konuk etti.

Signal Iduna Park'ta oynanan karşılaşmayı Dortmund tek golle kazanarak maç fazlasıyla zirveye yükseldi.

SALİH ÖZCAN YEDEK BEKLEDİ

Maçın ilk yarısı golsüz sona ererken maçta dakikalar 67'yi gösterdiğinde Julian Brandt, Emre Can'ın asistinda topu filelerle buluşturarak takımına üç puanı getiren isim oldu.

Mücadelede milli oyuncu Salih Özcan karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonucun ardından Dortmund üst üste 5. galibiyetini alarak namağlup şekilde ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Werder Bremen ise 6 puanda kalarak üst üste üçüncü yenilgisini aldı.