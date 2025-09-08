Bayer Leverkusen'in yeni teknik direktörü resmen açıklandı!

Bayer Leverkusen, Erik Ten Hag'dan boşalan teknik direktörlük görevine Kasper Hjulmand'ın getirildiğini açıkladı.
Alman temsilcisi, Danimarkalı hoca ile 30 Haziran 2027'ye dek sözleşme imzaladı.
SON OLARAK DANİMARKA MİLLİ TAKIMINI ÇALIŞTIRDI
Hjulmand, son olarak Danimarka milli takımını çalıştırdı. 2021'de takımını Avrupa Şampiyonası yarı finallerine taşıdı ve Danimarkalılar uzatmalarda İngiltere'ye kıl payı yenildi.
2024 Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turunda Almanya'ya 2-0 yenildikten sonra Hjulmand, dört yıl sonra milli takım teknik direktörlüğü görevinden ayrıldı.