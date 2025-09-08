Fenerbahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi!

Fenerbahçe, 21 yaşındaki Sırp sağ beki Ognjen Mimovic'in ayrılığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan Futbol Bilgi Bankası bölümünde, Mimovic'in bugün itibariyle Kıbrıs Rum Kesimi'ne transfer olduğu bilgisi yer alıyor.
Sırp oyuncunun, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Rum temsilcisi Pafos FC'ye kiralık olarak gönderilmesi bekleniyor.
Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ognjen Mimovic, 31 Ocak 2025'te imza attığı sarı lacivertli takımda resmi maçta forma giyemedi.