Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi!

Fenerbahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi!

8.09.2025 11:33:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe ayrılığı TFF'ye bildirdi!

Fenerbahçe'nin Kızılyıldız'dan kadrosuna kattığı Ognjen Mimovic, Kıbrıs Rum Kesimi'ne kiralık olarak gönderildi.

Fenerbahçe, 21 yaşındaki Sırp sağ beki Ognjen Mimovic'in ayrılığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan Futbol Bilgi Bankası bölümünde, Mimovic'in bugün itibariyle Kıbrıs Rum Kesimi'ne transfer olduğu bilgisi yer alıyor.

Sırp oyuncunun, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Rum temsilcisi Pafos FC'ye kiralık olarak gönderilmesi bekleniyor.

Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ognjen Mimovic, 31 Ocak 2025'te imza attığı sarı lacivertli takımda resmi maçta forma giyemedi.

İlgili Konular: #fenerbahçe #transfer #Ognjen Mimovic

İlgili Haberler

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için öne çıkan aday belli oldu!
Fenerbahçe'de teknik direktörlük için öne çıkan aday belli oldu! Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de öne çıkan aday Domenico Tedesco olduğu iddia edildi.
Mücadeleye devam edemedi... Yeni transferden Fenerbahçe'ye sakatlık şoku!
Mücadeleye devam edemedi... Yeni transferden Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvarez, Meksika - Japonya karşılaşmasında sakatlığı sebebiyle 32. dakikada oyundan çıktı.
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp'in yönetim kurulu listesi açıklandı!
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp'in yönetim kurulu listesi açıklandı! Fenerbahçe'de başkan adayı olan Hakan Bilal Kutlualp'in yönetim kurulu listesi belli oldu.