Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında sahasında Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.03.2024 - 11:50
Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

Almanya Bundesliga'da 27. hafta heyecanı yaşanıyor.

Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, sahasında Edin Terzic'in ekibi Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek.

BAYERN MUNIH - BORUSSIA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?

Allianz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

BAYERN MUNIH - BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Harm Osmers'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.

Bayern Münih, ligde oynadığı son maçta Darmstadt deplasmanından 5-2'lik galibiyet ile ayrılmıştı. 

Hoffenheim ise sahasında ağırladığı Frankfurt'u 3-1 mağlup etmişti. 


Bayern Münih haberleri Borussia Dortmund haberleri Bundesliga haberleri

İlgili Haberler

Bayern Münih'e Sacha Boey şoku!

Bayern Münih'e Sacha Boey şoku!
Kane'in tarihe geçtiği maçta Bayern Münih farklı kazandı!

Kane'in tarihe geçtiği maçta Bayern Münih farklı kazandı!
Bayern Münih, Mainz'e gol oldu yağdı!

Bayern Münih, Mainz'e gol oldu yağdı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erzin'de 15 dönümlük alanda ekiliyor: İlk hasat mayıs sonunda

Erzin'de 15 dönümlük alanda ekiliyor: İlk hasat mayıs sonunda
Korkunç kaza: Kocaeli’de 1 yaşındaki çocuk 3. katın balkonundan düştü!

Korkunç kaza: Kocaeli’de 1 yaşındaki çocuk 3. katın balkonundan düştü!
Bir lezzet şöleni: Tepsi böreğini bir de böyle deneyin...

Bir lezzet şöleni: Tepsi böreğini bir de böyle deneyin...
RTÜK’ten ‘seçim yasağı’ kararı: Siyasi reklamlara kısaltma getirildi

RTÜK’ten ‘seçim yasağı’ kararı: Siyasi reklamlara kısaltma getirildi
En masum 5 burç: Bu burçlar masumiyet çekiciliğine sahip

En masum 5 burç: Bu burçlar masumiyet çekiciliğine sahip
Hatay’da tarihi keşif: Altyapı çalışmasında lahit ortaya çıktı!

Hatay’da tarihi keşif: Altyapı çalışmasında lahit ortaya çıktı!
Gözyaşları içinde adaya veda etti... 'Artık hayatıma devam edebileceğime inanıyorum'

Gözyaşları içinde adaya veda etti... 'Artık hayatıma devam edebileceğime inanıyorum'
15 yıldır bağış kutusuna atılan paralarla sahipsiz kedileri besliyor: ‘Allah’ın bizlere emanetidir’

15 yıldır bağış kutusuna atılan paralarla sahipsiz kedileri besliyor: ‘Allah’ın bizlere emanetidir’