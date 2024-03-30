Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında sahasında Borussia Dortmund ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da 27. hafta heyecanı yaşanıyor.
Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, sahasında Edin Terzic'in ekibi Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek.
BAYERN MUNIH - BORUSSIA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?
Allianz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
BAYERN MUNIH - BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Harm Osmers'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.
Bayern Münih, ligde oynadığı son maçta Darmstadt deplasmanından 5-2'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
Hoffenheim ise sahasında ağırladığı Frankfurt'u 3-1 mağlup etmişti.
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