Kane'in tarihe geçtiği maçta Bayern Münih farklı kazandı!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, deplasmanda Darmstadt'ı 5-2 yendi. Ligde 31 gole ulaşan Harry Kane, Bundesliga'daki ilk sezonunda en çok gol atan futbolcu oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.03.2024 - 20:18
Kane'in tarihe geçtiği maçta Bayern Münih farklı kazandı!
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Almanya Bundesliga'nın 26. haftasında Bayern Münih, Darmstadt 98 deplasmanına konuk oldu. Bayern Münih, maçtan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 36 ile 64'te Jamal Musiala, 45. dakikada Harry Kane, 74. dakikada Serge Gnabry ve 90. dakikada Mathys Tel attı. Darmstadt'ın golleri, 28. dakikada Tim Skarke ve uzatma dakikalarında Oscar Vilhelmsson'dan geldi.

HARRY KANE TARİHE GEÇTİ

Bayern Münih'te Harry Kane, bu maçtaki golüyle birlikte ligde 31 gole ulaştı. İngiliz yıldız, Bundesliga'daki ilk sezonunda en çok gol atan futbolcu oldu.

Bu sonucun ardından Bayern Münih, 60 puana yükseldi. Darmstadt, 13 puanda kaldı.

Bayern Münih, ligin bir sonraki haftasında milli aradan sonra sahasında Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Darmstadt, Bochum deplasmanına gidecek.


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