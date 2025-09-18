Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bayern Münih, Chelsea'yi 3 golle devirdi!

Bayern Münih, Chelsea'yi 3 golle devirdi!

18.09.2025 09:11:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Bayern Münih, Chelsea'yi 3 golle devirdi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Bayern Münih, sahasında Chelsea'yi 3-1 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Bayern Münih, sahasında Chelsea ile karşılaştı.

Allianz Arena'da oynanan maçı ev sahibi, 3-1'lik skorla kazandı.

Mücadelede ilk golü, 20. dakikada Chelsea'den Trevoh Chalobah kendi kalesine attı ve Bayern Münih 1-0 öne geçti. 

27. dakikada ise Bayern Münih penaltı kazandı. Topun başına geçen Harry Kane, Chelsea ağlarını havalandırdı ve skoru 2-0'a getirdi. 

Dakikalar 29'u gösterdiğinde ise Cole Palmer, Chelsea'nin golünü attı ve farkı 1'e indirdi. 

İlk yarı Bayern Münih'in 2-1 üstünlüğüyle tamamlanırken Harry Kane, 63. dakikada bir kez daha Chelsea ağların havalandırdı ve skoru 3-1'e taşıdı. 

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına 3 puanla başladı. Chelsea ise puanla tanışamadı. 

Bu sonucun ardından Bayern Münih, Devler Ligi'ne 3 puanla başladı. Chelsea ise ilk hafta puan alamadı.

Bayern Münih, Devler Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Pafos deplasmanına gidecek. Chelsea, sahasında Benfica'yı konuk edecek.

İlgili Konular: #chelsea #Bayern Münih #uefa şampiyonlar ligi

İlgili Haberler

Almanya Süper Kupası'nda şampiyon Bayern Münih!
Almanya Süper Kupası'nda şampiyon Bayern Münih! Bayern Münih, Almanya Süper Kupası'nda Stuttgart'ı 2-1 mağlup ederek kupayı 11. kez müzesine götürdü.
Nicolas Jackson resmen Bayern Münih'te!
Nicolas Jackson resmen Bayern Münih'te! Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih, Chelsea forması giyen 24 yaşındaki Senegalli oyuncu Nicolas Jackson'ı renklerine bağladı.
Harry Kane şov yaptı, Bayern Münih rahat kazandı!
Harry Kane şov yaptı, Bayern Münih rahat kazandı! Bundesliga'nın ilk haftasında Bayern Münih, sahasında Leipzig'i 6-0 mağlup etti. Bayern Münih'te Harry Kane, hat-trick yaptı.