Bayern Münih, Hamburg karşısında 5 golle kazandı!

13.09.2025 22:29:00
Cumhuriyet Spor
Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, sahasında Hamburg'u 5-0 mağlup etti.

Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Bayern Münih, sahasında Hamburg ile karşı karşıya geldi. Bayern Münih, Allianz Arena'da oynanan maçtan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bayern Münih, 3. dakikada Serge Gnabry, 9. dakikada Aleksandar Pavlovic, 26. dakikada penaltıdan Harry Kane ve 29. dakikada Luis Diaz'ın golleriyle ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.

Bayern Münih, 62. dakikada Harry Kane ile bir gol daha bularak maçı 5-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Bayern Münih, ligde 9 puana ulaştı. Hamburg, 1 puanda kaldı.

Bayern Münih, ligin gelecek haftasında Hoffenheim deplasmanına gidecek. Hamburg, sahasında Heidenheim'ı konuk edecek.

