Bayern Münih - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı sürüyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş maçında Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, sahasında Luis Enrique'nin ekibi PSG ile karşılaşacak.
BAYERN MÜNİH - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?
Allianz Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
BAYERN MÜNİH - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?
Portekizli hakem Joao Pinheiro'nun yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında PSG sahasında Bayern Münih'i 5-4 mağlup etmişti.
RAKİP ARSENAL
Paris Saint-Germain-Bayern Münih eşleşmesinin galibi 30 Mayıs Cumartesi günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak final maçında Arsenal ile karşılaşacak.