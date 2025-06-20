Benfica'dan 6 gollü galibiyet!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu maçında Benfica, Auckland City ile karşı karşıya geldi. Benfica, Orlando'da oynanan maçtan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 45+8. dakikada penaltıdan Angel Di Maria, 53. dakikada Vangelis Pavlidis, 63. dakikada Renato Sanches, 76 ile 78. dakikalarda Leandro Barreiro ve 90+8. dakikada yine penaltıdan Angel Di Maria attı.

Benfica'da Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, 61 dakika sahada kaldı. Orkun, oyundan çıktığı sırada teknik direktörü Bruno Lage'ye tepki gösterdi. İkili daha sonra kulübede tartışma yaşadı.

İKİ SAATTEN FAZLA DURDU

Benfica ile Auckland City arasındaki mücadele, Orlando'daki hava şartları nedeniyle ilk yarının ardından yaklaşık 2 saat durdu ve ardından yeniden başladı.

Bu sonucun ardından Benfica, iki maçta 4 puana ulaştı. Auckland City, iki maçta puan alamadı.

Benfica, gruptaki bir sonraki maçında Bayern Münih ile karşılaşacak. Auckland City, Boca Juniors ile karşı karşıya gelecek.