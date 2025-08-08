Berke Özer'den transfer açıklaması!

Eyüpspor forması giyen milli file bekçisi Berke Özer, beIN Sports'ta açıklamalarda bulundu.

Milli file bekçisi, Avrupa hayali için gelen soruya cevap verdi ve hayalinin Premier Lig olduğunu söyledi.

Başarılı file bekçisi, "Berke Özer hangi ligi kendisine yakın olarak görüyor, hangi ligde kalecilik yapmak istiyor?" sorusunun ardından şu sözleri kullandı:

"Şu anda olduğum yerden çok mutluyum. Ama tabii ki Avrupa'da yaşama ve futbol oynama hayalim var. Belçika'da oynadım. O kültürün yeniden içerisinde olmak istiyorum. Benim elimde olmayan şeyler de var. Kulübün de menfaatine uygun bir şey olursa Avrupa'nın beş büyük liginde oynamak isterim. Ama bir kaleci, futbolcu için şu anda dünyada en büyük lig olarak İngiltere'yi söyleyebilirim."