Beş yıllık hasretini dindiren Erzurumspor FK'den şampiyonluk turu!

Beş yıllık hasretini dindiren Erzurumspor FK'den şampiyonluk turu!

29.04.2026 18:21:00
Beş yıllık hasretini dindiren Erzurumspor FK'den şampiyonluk turu!

Beş yıllık hasretinin ardından Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Erzurumspor FK, şampiyonluk turu attı.

TFF 1. Lig'de bitime 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Erzurumspor FK, şampiyonluk kutlamaları kapsamında otobüsle kent turu attı.

Ligin 36. haftasında Sipay Bodrum FK ile deplasmanda oynadığı maçın ardından Süper Lig'e yükselerek 5 yıllık hasrete son veren mavi-beyazlı ekip, şampiyonluğu taraftarıyla kutluyor.

TARAFTARLARLA BİR ARAYA GELDİLER

Mavi-beyazlı ekip, Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinden üstü açık otobüsle kent turuna çıktı. Futbolcular, teknik heyet ve kulüp yöneticilerinin yer aldığı otobüse taraftarlar da eşlik etti.

Ellerinde bayraklar, havai fişek ve meşalelerle sokakları dolduran taraftarlar, takıma yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

Mavi-beyazlı ekip, kent turunun ardından Erzurum Miting ve Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek törenle şampiyonluk kupasını kaldıracak.

