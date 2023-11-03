Beşiktaş 2. Başkanı Engin Baltacı'dan Cumhuriyet'e Çebi yorumu: Seba'dan sonra en iyisi

Yayınlanma: 03.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.11.2023 - 03:00

Engin Baltacı, başkanlık için an itibarıyla Hasan Arat ve Emre Kocadağ’ın isimlerinin ön planda olduğunu, ABD’de bulunan Serdal Adalı’nın da adaylar arasında adının geçtiğini ifade etti.

‘GÖREVE DEVAM’

Engin Baltacı, “Bizler görevimizi son ana kadar devam ettireceğiz. Bütün branşlardaki arkadaşlar seçimden bağımsız kendi işlerini sürdürüyor. Futbolda yalpalanma geçiriyoruz. Ama böyle devam etmez. Toparlarlar. Algıyı yaratan bizde futboldur. Futbolu seçim gününe kadar ne kadar iyi götürebilirsek o kadar artı durum olur. Şu an transfer dönemi olmadığından bir şey yapamadık. Başkanımız da yeni hocayı yeni transferleri gelecek yönetime bıraktı. Bu takım bir iki takviyeyle iyi seviyeye gelir. İnancım tam” diye konuştu.

‘TRİBÜNDE ORGANİZE BİR KÖTÜLÜK VAR’

Baltacı, “Beşiktaş taraftarı güçtür. Bu güç hemen hemen hiçbir kulüpte yoktur. Ama nedense 2022 yılından bu yana başkana ve bizlere karşı tribünlerde organize bir kötülük var. Ahmet Nur Çebi devam eder etmez bilmiyorum, bu tamamen onun şahsi fikridir. Bugün Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Kulübü’nde Süleyman Seba’dan sonra görev yapmış başkanlar içinde en iyi olanıdır. Kulübü yönetsel anlamda iyi yönetmiştir. Bazı olumsuzluklara yerinde müdahale etmiş, doğru bir çizgide yürümesini sağlamıştır. Futboldaki başarısızlıktan söz ediliyorsa 4 yıllık dönemde (1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa, 1 Kadınlar Ligi şampiyonluğu) 4 kupa kazanıldı. Ortalamalara bakıldığında ‘Başarısızdır’ demek insafsızlıktır” dedi.

