Beşiktaş 2. Başkanı Engin Baltacı'dan Cumhuriyet'e Çebi yorumu: Seba'dan sonra en iyisi
Beşiktaş yönetiminde hem çalışkanlığı hem dik duruşuyla ön plana çıkan ikinci başkan Engin Baltacı, 3 Aralık’taki olağanüstü seçimle ilgili durum değerlendirmesi yaptı. Baltacı, “Yönetim kurulu olarak Beşiktaş’ı seçime kadar sağ salim götürmenin peşindeyiz. Adayların kendi hazırlıklarını iyi yapabilmeleri için bizler her türlü katkıyı istendiğinde vermeye hazırız. Misyonumuz elverişli ortamı sağlamaktır. Ne kadar çok aday çıkarsa o kadar güzel bir seçim olur” dedi.
Engin Baltacı, başkanlık için an itibarıyla Hasan Arat ve Emre Kocadağ’ın isimlerinin ön planda olduğunu, ABD’de bulunan Serdal Adalı’nın da adaylar arasında adının geçtiğini ifade etti.
‘GÖREVE DEVAM’
Engin Baltacı, “Bizler görevimizi son ana kadar devam ettireceğiz. Bütün branşlardaki arkadaşlar seçimden bağımsız kendi işlerini sürdürüyor. Futbolda yalpalanma geçiriyoruz. Ama böyle devam etmez. Toparlarlar. Algıyı yaratan bizde futboldur. Futbolu seçim gününe kadar ne kadar iyi götürebilirsek o kadar artı durum olur. Şu an transfer dönemi olmadığından bir şey yapamadık. Başkanımız da yeni hocayı yeni transferleri gelecek yönetime bıraktı. Bu takım bir iki takviyeyle iyi seviyeye gelir. İnancım tam” diye konuştu.
‘TRİBÜNDE ORGANİZE BİR KÖTÜLÜK VAR’
Baltacı, “Beşiktaş taraftarı güçtür. Bu güç hemen hemen hiçbir kulüpte yoktur. Ama nedense 2022 yılından bu yana başkana ve bizlere karşı tribünlerde organize bir kötülük var. Ahmet Nur Çebi devam eder etmez bilmiyorum, bu tamamen onun şahsi fikridir. Bugün Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Kulübü’nde Süleyman Seba’dan sonra görev yapmış başkanlar içinde en iyi olanıdır. Kulübü yönetsel anlamda iyi yönetmiştir. Bazı olumsuzluklara yerinde müdahale etmiş, doğru bir çizgide yürümesini sağlamıştır. Futboldaki başarısızlıktan söz ediliyorsa 4 yıllık dönemde (1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa, 1 Kadınlar Ligi şampiyonluğu) 4 kupa kazanıldı. Ortalamalara bakıldığında ‘Başarısızdır’ demek insafsızlıktır” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kendisinden çok...'
- Lübnan’dan fırlatılan roket İsrail’e düştü
- İYİ Parti'de kritik istifa!
- Salonda dikkat çeken pankart!
- Hatay’ın altını üstüne getirecekler!
- Atatürk'e benzeyen adam 29 Ekim'de çifte bayram yaşadı
- 'Tekrarlayacağız'
- AKP'li isimden Şardan'ın tutuklanmasına tepki
- 'Marmara'ya dikkat!'
- Memur ve emeklilerin maaş zammı ne kadar olacak?