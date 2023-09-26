Beşiktaş, Adana Demirspor kamp kadrosunu duyurdu... 5 eksik!
Süper Lig'in 3. hafta erteleme mücadelesinde 27 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Beşiktaş, kamp kadrosunu açıkladı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında ertelenen Adana Demirspor maçının kadrosunu açıkladı.
Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ve Ante Rebic, sakatlıkları nedeniyle kafilede yer almadı.
Siyah-beyazlılarda Eric Bailly, Tayfur Bingöl ve Gökhan İnler ise statü gereği kadroya dahil edilmedi.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;
"Futbolcularımız Rebic ve Gedson sakatlıkları nedeniyle, Bailly, Tayfur ve Gökhan İnler statü gereği Adana Demirspor maçı kadrosunda yer almadılar."
Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde:
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