Beşiktaş, Adana Demirspor kamp kadrosunu duyurdu... 5 eksik!

Süper Lig'in 3. hafta erteleme mücadelesinde 27 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Beşiktaş, kamp kadrosunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.09.2023 - 17:28
Beşiktaş, Adana Demirspor kamp kadrosunu duyurdu... 5 eksik!
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Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında ertelenen Adana Demirspor maçının kadrosunu açıkladı.

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ve Ante Rebic, sakatlıkları nedeniyle kafilede yer almadı.

Siyah-beyazlılarda Eric Bailly, Tayfur Bingöl ve Gökhan İnler ise statü gereği kadroya dahil edilmedi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;

"Futbolcularımız Rebic ve Gedson sakatlıkları nedeniyle, Bailly, Tayfur ve Gökhan İnler statü gereği Adana Demirspor maçı kadrosunda yer almadılar."

Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde:


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