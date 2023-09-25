Son Dakika: Beşiktaş KAP'a bildirdi... Stadyumun yeni sponsoru belli oldu!
Son dakika haberi... Süper Lig ekibi Beşiktaş, stat isim hakları için sözleşme imzalanan firmayı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Beşiktaş Kulübü, stat isim hakları için Tüpraş şirketi ile yaptığı anlaşmayı resmen açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, anlaşmanın 3 yıllık olduğu belirtildi.
Beşiktaş, anlaşmanın ilk sene için 230.383.150 TL + KDV olduğunu, bu bedelin TÜFE oranına göre değişeceğini duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz, isim ve reklam hakları için Tüpraş’la anlaşmaya varmıştır.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:
Şirketimiz ve Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. (Tüpraş) arasında 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için geçerli olmak üzere stadyum isim hakkı ve reklam sözleşmesi imzalanmıştır. 2023/24 sezonu için anlaşma bedeli, başarı primi dahil toplamda 230.383.150 TL + KDV’dir. 2024/25 ve 2025/26 sezonlarına ilişkin tutarlar 2023/24 sezonuna ilişkin belirlenen tutarlara Türkiye İstatistik Kurumu’nca yayınlanan TÜFE oranı eklenmesi suretiyle bulunacaktır."
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