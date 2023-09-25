Son Dakika: Beşiktaş KAP'a bildirdi... Stadyumun yeni sponsoru belli oldu!

Yayınlanma: 25.09.2023 - 18:12

Güncelleme: 25.09.2023 - 18:30

Beşiktaş Kulübü, stat isim hakları için Tüpraş şirketi ile yaptığı anlaşmayı resmen açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, anlaşmanın 3 yıllık olduğu belirtildi.

Beşiktaş, anlaşmanın ilk sene için 230.383.150 TL + KDV olduğunu, bu bedelin TÜFE oranına göre değişeceğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, isim ve reklam hakları için Tüpraş’la anlaşmaya varmıştır.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

Şirketimiz ve Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. (Tüpraş) arasında 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için geçerli olmak üzere stadyum isim hakkı ve reklam sözleşmesi imzalanmıştır. 2023/24 sezonu için anlaşma bedeli, başarı primi dahil toplamda 230.383.150 TL + KDV’dir. 2024/25 ve 2025/26 sezonlarına ilişkin tutarlar 2023/24 sezonuna ilişkin belirlenen tutarlara Türkiye İstatistik Kurumu’nca yayınlanan TÜFE oranı eklenmesi suretiyle bulunacaktır."