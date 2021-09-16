Beşiktaş, Ajax maçı için Hollanda'ya erken gidecek
Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'na Borussia Dortmund mağlubiyetinin ardından Ajax maçı için Hollanda'ya 2 gün erken gidecek.
Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş , Borussia Dortmund'a ilk yarıda yediği iki golle 2-1 mağlup oldu.
AJANSSPOR'un haberine göre, siyah-beyazlılar Hollanda'ya 2 gün önce gidecek.
Devler Ligi'ne evinde Dortmund yenilgisiyle başlamasına rağmen mücadeleci futbolu ile umut veren Beşiktaş, grupta kritik bir öneme sahip Ajax maçı için 2 gün önce Amsterdam'a gitme kararı aldı.
Buna göre siyah beyazlı kafile 26 Eylül Pazar akşamı antrenman yaptıktan sonra özel uçakla Hollanda'ya uçacak.
Beşiktaş 28 Eylül'deki maç sonrası da sabaha karşı İstanbul'a inecek.
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki maçları:
1- Ajax / 3 puan
2- Borussia Dortmund / 3 puan
3- Beşiktaş / 0 puan
4- Sporting Lizbon / 0 puan
Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü:
15 Eylül: Beşiktaş-Borussia Dortmund / 1-2
28 Eylül: Ajax-Beşiktaş
19 Ekim: Beşiktaş-Sporting
3 Kasım: Sporting-Beşiktaş
24 Kasım: Beşiktaş-Ajax
7 Aralık: Borussia Dortmund-Beşiktaş
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