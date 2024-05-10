TFF, Beşiktaş ve Trabzonspor'u çağırdı: Ortak karar verilecek!

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stadyumu Beşiktaş ve Trabzonspor ile görüştükten sonra açıklayacak.

AA
Yayınlanma: 10.05.2024 - 14:51
TFF, Beşiktaş ve Trabzonspor'u çağırdı: Ortak karar verilecek!
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 Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stat, 13 Mayıs Pazartesi günü belli olacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) alınan bilgiye göre TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kupa finalinde mücadele edecek Beşiktaş ve Trabzonspor'un yöneticilerini 13 Mayıs Pazartesi günü istişare toplantısı için davet etti.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile Trabzonspor'un Başkanı Ertuğrul Doğan'ın katılacağı toplantı, TFF'nin Riva'daki merkezinde saat 13.00'te başlayacak.


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