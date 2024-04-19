Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 19.04.2024 - 10:09

Güncelleme: 19.04.2024 - 10:09

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında bugün MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.

BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA?

Tüpraş Stadı'nda oynanacak haftanın açılış karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?



Hakem Bahattin Şimşek'in yöneteceği maç BeIN Sports 1'den yayımlanacak.

Süper Lig'de yaptığı 32 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 48 puan yazdırabildi. Siyah-beyazlı ekip, haftaya averajla 4. sırada girdi.

Oynadığı müsabakaların 8'ini kazanan, 13'ünde berabere kalan ve 11'inden yenilgiyle ayrılan MKE Ankaragücü ise 37 puanla 13. sırada yer aldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Tayyip, Necip, Umut, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Ghezzal, Muçi, Rashica, Aboubakar

Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Kazımcan, Kaan Güneren, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Morutan, Bassogog, Sowe

BEŞİKTAŞ LİGDE 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Siyah-beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 5 müsabakada galibiyet elde edemedi.

Ligin 27. haftasında İstanbulspor'u 2-0 yenerek son galibiyetini alan Beşiktaş, ardından oynadığı 5 karşılaşmada ise sırasıyla 3 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı.

TAKIMIN BAŞINDA SERDAR TOPRAKTEPE OLACAK

Beşiktaş, MKE Ankaragücü müsabakasına teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde çıkacak.

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon Topraktepe yönetiminde 4. kez sahada yer alacak. Beşiktaş, Serdar Topraktepe'nin başında bulunduğu 3 maçta Çaykur Rizespor'u 4-0, Atakaş Hatayspor'u da 3-1 yenerken, Kasımpaşa'ya ise 3-1 mağlup olmuştu.

Beşiktaş'ın ligin 32. haftasında Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldığı mücadelenin ardından teknik direktör Fernando Santos ile yollar ayrılmıştı.

BEŞİKTAŞ'TA SAKAT VE HAZIR OLMAYAN OYUNCULARIN DURUMU

Siyah-beyazlı takımda MKE Ankaragücü müsabakası öncesinde birçok oyuncunun durumu netlik kazanmadı.

Yılport Samsunspor ile oynanan son maçta sakatlanan Semih Kılıçsoy ile Mert Günok'un, forma giymesi beklenmiyor.

Sakatlıklarını atlatan Salih Uçan, Onur Bulut, Tayfur Bingöl ve Arthur Masuaku'nun durumu, yapılacak son antrenmanın ardından belli olacak.

Uzun süreli sakatlığı nedeniyle sözleşmesi dondurulan Amir Hadziahmetovic ile ameliyat edilen Ante Rebic ise kadroda yer alamayacak.

DÖRT FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta 4 futbolcu, MKE Ankaragücü karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartları bulunan Jonas Svensson, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile yapılacak derbide forma giyemeyecek.

ANKARAGÜCÜ'NDE EKSİKLER

Ankaragücü'nde teknik direktör Emre Belözoğlu, son maçta gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşerken, sakatlığı süren Alper Uludağ haricinde ise eksik oyuncu bulunmuyor.

ANKARAGÜCÜ'NÜN 13 YILLIK HASRETİ

Rakibi karşısındaki Süper Lig'deki son galibiyetini 13 Şubat 2011'de sahasında 1-0'lık skorla alan başkent ekibi, daha sonraki 11 lig maçında 4 beraberlik, 7 yenilgi yaşadı.

Sarı-lacivertliler, zor zamanlar yaşayan rakibi karşısında deplasmanda galip gelerek Şubat 2011'den bu yana süren galibiyet hasretine son vermek istiyor.