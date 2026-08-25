Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu: Sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş, Kamerunlu orta saha Jean Onana'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak sonlandırıldığını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Profesyonel futbolcumuz Jean Emile Junior Onana Onana ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir.”
26 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusu, geride kalan sezonu kiralık olarak İtalyan takımı Genoa'da tamamlamıştı.
BEŞİKTAŞ KARİYERİ
Siyah-beyazlı ekibin 2023 yılında Fransız ekibi Lens'ten 4 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Onana, 16 maçta sadece 1 asistlik skor katkısı verebildi.