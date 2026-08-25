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Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu: Sözleşmesi feshedildi
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Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu: Sözleşmesi feshedildi

25.08.2026 18:23:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu: Sözleşmesi feshedildi

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Kamerunlu orta saha Jean Onana'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak sonlandırıldığını açıkladı.

Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu: Sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş, Kamerunlu orta saha Jean Onana'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak sonlandırıldığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu: Sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Profesyonel futbolcumuz Jean Emile Junior Onana Onana ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir.”

Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu: Sözleşmesi feshedildi

26 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusu, geride kalan sezonu kiralık olarak İtalyan takımı Genoa'da tamamlamıştı.

Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu: Sözleşmesi feshedildi

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Siyah-beyazlı ekibin 2023 yılında Fransız ekibi Lens'ten 4 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Onana, 16 maçta sadece 1 asistlik skor katkısı verebildi.

İlgili Konular: #beşiktaş #Sözleşme #Jean Onana

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