Beşiktaş Başkanlığı’na yeniden seçilen Ahmet Nur Çebi’ye erken uyarı

31 Mayıs 2022 Salı, 07:00

Beşiktaş Kulübü’nün Akatlar Spor Kompleksi’nde yapılan olağan seçimli genel kurulunu iki gün boyunca yerinde izledim. İlk gün sıkıntılar yaşandı. Yumruklar, tekmeler havada uçuştu. Ahmet Nur Çebi yönetimi mali ve idari açıdan ibra edilirken tepki oyları vardı. Pazar günü Çebi ve Fuat Çimen, başkanlık için yarıştı. Ahmet Nur Çebi’nin daha önce kendisini ibra etmeyen Seyit Ateş’i yönetim listesine katması tepki yarattı. Yönetim içinden dahi “Nasıl listeye girdi?” diyenler vardı. 4 bin 523 kişi oy kullandı. Bunların 3 bin 965’i geçerli sayıldı. Ahmet Nur Çebi 2 bin 777, Fuat Çimen bin 190 oy aldı. 397 boş oy çıktı, 59 oy geçersiz sayıldı. Boş oy sayısının yüksek olmasına şaşırmadım. Çünkü bir gün önce bunun yaşanacağını haberimizde duyurmuştuk.

CAMİA UNUTMADI

Boş oyların atılmasındaki başlıca nedenlerden bazıları şöyle: n Üç kupanın ardından Sergen Yalçın’ın gönderilmesi. n Takımın ligi 6. sırada bitirmesi. n Amatör branşlarda başarısızlık. n Çebi’nin kulübün hakkını gerektiği şekilde savunamaması. n Başkan Çebi’nin, yöneticilerle girdiği diyaloglar. n Seçime kötü listelerle girilmesi. Sandıktan çıkan sonuç Çebi’ye camianın verdiği erken bir uyarı.

GÖZLER GÖREV BÖLÜMÜNDE

Camianın seçim havasından çıkmasının ardından taraftarlar gözünü transfer sezonuna çevirdi. Ancak öncelik yönetimdeki görev dağılımında. Çebi’nin yeni yönetim kurulunda nasıl bir görev dağılımı yapacağı merak konusu. Engin Baltacı’nın ikinci başkanlığa gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Emre Kocadağ, Ümraniye’nin tek patronu olmakla beraber futbol takımının kendisine bağlanmasını istiyor. Kocadağ’ın bu göreve gelmesi durumunda Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile çalışıp çalışmayacağı soru işareti. Camiada başkan Çebi’nin Kazancı’nın arkasında durduğu herhangi bir değişikliğe izin vermeyeceği görüşü var.