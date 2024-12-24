Yayınlanma: 24.12.2024 - 13:51

Güncelleme: 24.12.2024 - 13:51

Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurul tarihi ile ilgili araştırmalar Aralık sonu yaklaşırken hız kazandı. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, 27 Kasım'da Futbol A.Ş.'deki yönetim kurulu başkanlığı görevinden istifa etti. Peki, Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman? Beşiktaş Başkan adayları kimler?

BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Hasan Arat’ın istifasının ardından Beşiktaş’ta başkanlık seçim tarihi belli oldu.

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 29 Aralık Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapılacak. Oy verme işlemleri saat 17.00’ye kadar sürecek.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü tarafından yapılan açıklamada konu ile ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

''Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın 22 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00’da Zuhuratbaba Mahallesi, Ataköy Bulvarı, No:14 Bakırköy-İstanbul adresinde bulunan Sinan Erdem Spor Salonu’nda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacağı ilan edilmişti.

Çoğunluk sağlanamadığından ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 29 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00’dan itibaren aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır.''

BEŞİKTAŞ BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, olağanüstü genel kurulda aday olduğunu açıkladı. Eski yöneticilerden Serdal Adalı da başkan adayı olduğunu duyurdu.

Buna göre Beşiktaş’ta Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı seçimlere iki aday olarak katılacak.