Beşiktaş, Benfica karşısında farka koştu!
Beşiktaş, EuroCup Women K Grubu 2. hafta maçında Benfica'yı 90-55 mağlup etti.
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, EuroCup Women K Grubu'nun ikinci haftasında konuk ettiği Portekiz temsilcisi Benfica'yı 35 sayı farkla 90-55 yendi.
Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde yapılan maça iyi başlayan siyah-beyazlı ekip, ilk çeyreği 20-11 önde kapattı. İkinci çeyrekte farkı daha da açan ev sahibi takım, devre arasına 50-25 üstün girdi.
İyi oyununu ikinci yarıda da sürdüren Beşiktaş, üçüncü çeyreğini 75-47 önde bitirdiği maçı 90-55 kazandı.
Siyah-beyazlı ekipte 23 sayı üreten Evans maçın en skorer oyuncusu oldu. Ev sahibi takımda Elif Bayram 17, Hillsman ile elek Uzunoğlu 14'er, Winterburn 7, Fagbenle 6, Lazic 5, Gizem Başaran Turan ile Esra Güvenç ikişer sayı üretti.
Bu sonuçla Beşiktaş grubunda 2'de 2 yaptı, Benfica ise ilk yenilgisini yaşadı.
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