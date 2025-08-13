Beşiktaş Can Keleş'in ayrılığını resmen açıkladı: Yeni takımı belli oldu!

Beşiktaş, Can Keleş'in Kocaelispor'a transfer olduğunu duyurdu.

Siyah-beyazlıların açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Can Keleş, 2025-26 sezonu sonuna kadar Kocaelispor'a geçici transfer olmuştur.

Can Keleş'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

KOCAELİSPOR'DAN CAN KELEŞ AÇIKLAMASI

Kocaelispor ise Can Keleş'in transferini, "Kulübümüz ile Beşiktaş A.Ş arasında futbolcu Can KELEŞ'in 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda anlaşılmış olup futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere sözleşme imzalanmıştır" ifadeleri ile duyurdu.

2,75 milyon Euro bonservis bedeliyle Karagümrük'ten Beşiktaş'a transfer olan Can Keleş, beklentilerin altında kalınca geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'ya kiralanmıştı.

22 MAÇTA 6 GOLE KATKI

Geçen sezon Kasımpaşa forması giyen Keleş, sahada yer aldığı 22 karşılaşmada 3 gol atıp 3 asist yaptı.