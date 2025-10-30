Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'den karaborsa bilet iddialarına yanıt!

Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'den karaborsa bilet iddialarına yanıt!

30.10.2025 19:18:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'den karaborsa bilet iddialarına yanıt!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında pazar günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş derbisinin bilet satışı hakkındaki iddialar üzerine bir açıklama yayımladı.

Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş derbisi öncesinde bazı taraftar gruplarının bilet dağıtımında adaletsizlik yapıldığı ve bazı biletlerin karaborsaya düştüğü yönündeki iddialar üzerine resmi bir açıklama yayımladı.

Taraftar gruplarının sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda sadece 20 bilet verildiği ve bazı çevrelere yüzlerce biletin ücretsiz olarak dağıtılıp karaborsada satıldığı iddia edilirken, kulüp bu söylentilere yanıt vererek sürecin tamamen şeffaf, adil ve kurallara uygun şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamada;

"Fenerbahçemizin deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçı için kulübümüze 7.318 bilet talebi ulaşmıştır. Karşılaşma için ayrılan deplasman tribünü kapasitesi 1.914 kişi ile sınırlıdır.

Camiamıza verdiğimiz tüm sözleri tutma kararlılığımızın aynı şekilde devam ettiğini; her konuda olduğu gibi bu süreçte de şeffaflık ve adalet ilkelerimiz doğrultusunda hareket edeceğimizi tüm taraftarlarımıza bir kez daha bildiririz." ifadelerine yer verildi.

İlgili Konular: #beşiktaş #fenerbahçe #karaborsa

İlgili Haberler

Fenerbahçe derbisi öncesi... Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!
Fenerbahçe derbisi öncesi... Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi! Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Rafa Silva, takımla beraber çalışmalara başladı.
Euroleague'den Fenerbahçe Beko'nun 'İsrail' başvurusuna sözlü onay!
Euroleague'den Fenerbahçe Beko'nun 'İsrail' başvurusuna sözlü onay! Fenerbahçe Beko'nun İsrail takımlarıyla karşılaşacağı maçları Münih'te oynama talebine Euroleague'den olumlu yanıt geldiği iddia edildi.
Serdal Adalı, Fenerbahçe derbisi öncesinde Beşiktaşlı futbolcularla buluştu
Serdal Adalı, Fenerbahçe derbisi öncesinde Beşiktaşlı futbolcularla buluştu Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe derbisi öncesi futbolcularla bir araya geldi.