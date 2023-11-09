Beşiktaş Emlakjet, EuroCup'ta tutulmuyor!

EuroCup'ın 6. haftasında Beşiktaş Emlakjet, sahasında Almanya'nın Veolia Towers takımını 90-78 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.11.2023 - 01:16
Beşiktaş Emlakjet, EuroCup'ta tutulmuyor!
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Basketbol BKT EuroCup'ın 6. haftasında Beşiktaş Emlakjet, sahasında Almanya'nın Veolia Towers takımını 90-78 mağlup etti.

Siyah-beyazlılar, A grubu 7. maçında İngiltere ekibi London Lions ile 15 Kasım'da karşılaşacak.

Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi

Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Jordi Aliaga (İspanya), Sergio Silva (Portekiz)

Beşiktaş Emlakjet: Mathews 12, Needham 15, Berkan Durmaz, Mitchell 10, Delgado 16, Hammonds 7, Berk Uğurlu 8, Yiğit Arslan 10, Egehan Arna, Kerem Konan 10, Samet Yiğitoğlu 2

Veolia Towers: Hughes 9, Dziewa 21, Hinrichs 3, King 14, Durham 9, Krause 7, Reece 2, Brauner 3, Meisner 5, Christmas 5

1. Periyot: 25-24

Devre: 48-44

3. Periyot: 64-65


Beşiktaş Emlakjet Veolia Towers Hamburg BKT EuroCup

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