Beşiktaş Emlakjet, EuroCup'ta tutulmuyor!
EuroCup'ın 6. haftasında Beşiktaş Emlakjet, sahasında Almanya'nın Veolia Towers takımını 90-78 yendi.
Basketbol BKT EuroCup'ın 6. haftasında Beşiktaş Emlakjet, sahasında Almanya'nın Veolia Towers takımını 90-78 mağlup etti.
Siyah-beyazlılar, A grubu 7. maçında İngiltere ekibi London Lions ile 15 Kasım'da karşılaşacak.
Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi
Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Jordi Aliaga (İspanya), Sergio Silva (Portekiz)
Beşiktaş Emlakjet: Mathews 12, Needham 15, Berkan Durmaz, Mitchell 10, Delgado 16, Hammonds 7, Berk Uğurlu 8, Yiğit Arslan 10, Egehan Arna, Kerem Konan 10, Samet Yiğitoğlu 2
Veolia Towers: Hughes 9, Dziewa 21, Hinrichs 3, King 14, Durham 9, Krause 7, Reece 2, Brauner 3, Meisner 5, Christmas 5
1. Periyot: 25-24
Devre: 48-44
3. Periyot: 64-65
En Çok Okunan Haberler
-
- Alım fiyatı 5 TL'ye düştü! Çiftçiler hasadı erteledi...
- Ömer Çelik 'Ara vermemiz lazım' dedi, yayını terk etti
- İşte 'Polat'ları yakan o ihbar mektubu
- Akşener'den yanıt geldi!
- AKP'den de Yargıtay'a tepki geldi
- Yargıtay'dan AYM üyelerine suç duyurusu!
- Kılıçdaroğlu, koltuğu Özel'e bıraktı
- Yeni yılda büyük zam geliyor!
- Merkez Bankası'ndan krediler için önemli değişiklik!
- Özlem-Tayyar Öz çiftinden iddialara yanıt