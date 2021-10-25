Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Fatih Terim'in özel motivasyonu

25 Ekim 2021 Pazartesi, 12:35

Süper Lig'in 10. haftası dev derbiye sahne olacak. Galatasaray Vodofone Park deplasmanında Beşiktaş ile karşılaşacak.

Teknik direktör Fatih Terim için bu karşılaşmanın ayrı bir önemi daha var. 4'üncü döneminde Fenerbahçe deplasmanında 20 yıllık seriyi bitiren tecrübeli çalıştırıcı, bir diğer ezeli rakibi Trabzonspor'u da geçen sezon yeni stadında mağlup etmeyi başarmıştı. Ancak Terim, 4'üncü döneminde henüz Beşiktaş deplasmanında galibiyetle tanışamadı Fatih Terim, Beşiktaş'ı da bugün yenip zaferlerine bir yenisini daha ekleme hedefinde.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 126 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 46, Beşiktaş ise 37 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 153, siyah-beyazlılar 132 gol attı.

VODAFONE PARK'TAKİ MAÇLAR

Beşiktaş, 2016 yılında açılan Vodafone Park'ta konuk ettiği Galatasaray'a karşı hiç maç kaybetmedi.

İki takımın Vodafone Park'ta 24 Eylül 2016'da oynadığı ilk derbi 2-2 beraberlikle sona ererken, siyah-beyazlı ekip daha sonraki 4 sezonda ev sahibi olduğu tüm derbilerden zaferle ayrıldı.

SON 10 MAÇTA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 5 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, Galatasaray 9 kez fileleri havalandırdı.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier-Welinton-Vida-Rıdvan, Souza, Ghezzal-Teixeria-Pjanic-Larin, Batshuayi

Galatasaray: Muslera, Yedlin-Nelsson-Marcao-Van Aanholt, Berkan-Taylan, Morutan-Cicaldau-Kerem, Mohamed