Trabzonspor'un eski futbolcusu Fatih Tekke'den Fenerbahçe itirafı

25 Ekim 2021 Pazartesi, 09:32

NTV ekranlarında yayınlanan Kırılma Anı'na konuk olan Trabzonspor'un efsane futbolcusu Fatih Tekke dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor ile kazandığı Türkiye Kupası'nın Zenit ile kazandığı UEFA Kupası'ndan daha değerli olduğunu belirten Fatih Tekke ''Trabzonspor’da kupa kaldırmak, benim için çok özeldi. Gönül isterdi ki şampiyonluk kupası olsun. Onu çok arzu ediyordum ama nasip olmadı. Trabzonspor’da kupa kaldırmak bana bir anlamda bütün duygularımla kendi anlamımı kaldırıyormuşum gibi geliyor. Trabzonspor kaptanı olarak kupa kaldırmanın anlamını anlatmak istiyorum. Ailem, çevrem, arkadaşlarım ve şehrim. Türkiye’deki Trabzonspor’un durumu, tutumu, bakış açısı ve düşünce şekli gibi bütün hepsini topladığında yapılan haksızlıkları, her şeyi toplayarak Trabzonspor’da kupa kaldırmak benim için Zenit ile UEFA Kupası kaldırmaktan daha değerliydi.'' ifadelerini kullandı.

Zenit forması giydiği dönem Türkiye'ye dönmek için Fenerbahçe'den gelen teklife ''Evet'' dediğini belirten Tekke, ''Türkiye’de bütün takımları seviyorum çünkü futbolu seviyorum. Fenerbahçe ile maç oynadığımızda sırf Fenerbahçe olduğundan dolayı bize haksızlık yapıldığından onlara bakış açımız farklıymış gibi gözükür. Ben açıkçası böyle bakmam, orada da çok sevdiğim oyuncular vardı. Fenerbahçe’de oynar mıydım? İşte bu soru zor bir soru. Aslında Zenit’te oynarken beni Fenerbahçe istediğinde ‘Evet’ demiştim. Bunu insanların birçoğu bilmez. Türkiye’ye dönmek için ‘Evet’ demiştim. O an hangi psikolojideydim bilmiyorum. Fenerbahçe’de 10 sene de oynasam ben Trabzonsporluyum. İyi ki bu transfer olmamış’’ ifadelerini kullandı.