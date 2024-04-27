Beşiktaş için korkunç sene!

Beşiktaş, 9 yıl sonra dört İstanbul derbisinin tamamından mağlup ayrıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2024 - 21:15
Beşiktaş için korkunç sene!
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Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye kaybetmesinin ardından siyah-beyazlılar adına oldukça kötü bir istatistik ortaya çıktı.

Bu sezon çok sayıda teknik direktör değişikliği yaşayan, Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Serdar Topraktepe, Fernando Santos'un ardından yeniden Serdar Topraktepe ile yola devam eden Beşiktaş, 9 yıl sonra derbilerde İstanbul'daki ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı sevinç yaşayamadı.

Beşiktaş ligde 9 yıl sonra bir sezonda Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 4 derbiyi de kaybetti.

2014/15 (Slaven Bilic dönemi)

-Beşiktaş 0-2 Fenerbahçe

-Beşiktaş 0-2 Galatasaray

-Fenerbahçe 1-0 Beşiktaş

-Galatasaray 2-0 Beşiktaş

Bu sezon (2023/24)

-Galatasaray 2-1 Beşiktaş

-Beşiktaş 1-3 Fenerbahçe

-Beşiktaş 0-1 Galatasaray

-Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş


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