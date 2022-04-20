Beşiktaş'ta operasyon başladı! Büyük transfer planı...

20 Nisan 2022 Çarşamba, 12:24

Teknik direktörlüğe Valerien Ismael'i getiren Beşiktaş, gelecek sezonun kadro yapılanması için büyük bir operasyona hazırlanıyor. Habertürk Gazetesi'nin haberine göre; Valerien Ismael'in göreve gelmesi ile birlikte transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor.

Siyah-beyazlılar, sözleşmesi biteceklerden devam etmek istediklerine teklifleri sunarken yeni isimler için de temaslarını sürdürüyor. Valerien Ismael'in de raporu doğrultusunda Vida ile yeniden anlaşmaya yakın olan yönetimin tecrübeli oyuncuya 1.5 milyon Euro civarında maaş teklif ettiği iddia ediliyor.

Siyah-beyazlılar, Güven Yalçın'a yaptığı tekliften ise henüz olumlu yanıt alamazken 23 yaşındaki oyuncu ile temaslar tıkanmış durumda. Kartal'da 1.7 milyon Euro maaşı kabul etmeyen Larin'de de gidişat şimdilik olumsuz. Siyah-beyazlılarda Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve Mehmet Topal'la da yollar ayrılacak.

Beşiktaş, Schalke'den kiralanan Can Bozdoğan için ise bonservis görüşmelerinde mutlu sona yakın. 21 yaşındaki oyuncunun 1.8 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunuyordu. Alman ekibinden indirim talep eden ve maksimum 1 milyon Euro bütçe ayıran Beşiktaş yönetimi, bu rakama el sıkışıp Can'ı kalıcı olarak kadroya katmak üzere.

Beşiktaş en az 2 takviye yapmayı planladığı stoper bölgesi için ise pek çok ismi listesine aldı. Sportif direktör Ceyhun Kazancı, yabancı adaylardan Werder Bremen'le sözleşmesi sona erecek olan Milos Veljkovic, Lazio'da aynı durumda bulunan Patric için girişimlerde bulunacak.

Giresunspor forması giyen Alexis Perez'i de radarına alan siyah-beyazlılar, Kolombiyalı oyuncu için sezon sonunda harekete geçebilir. Kartal'ın yerli savunmacı için ilk hedefi ise Konyaspor forması giyen Abdülkerim Bardakçı olurken Verona'da forma giyen Koray Günter de listede.

Beşiktaş'ın Konyaspor'a yaptığı 2 milyon Euro'luk teklif henüz kabul görmezken Abdülkerim'in İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Beşiktaş'ta gol yollarındaki sıkıntıyı bitirmek için en büyük aday eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth. Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen Norveçli için İspanyol ekibinin satın alma opsiyonunu kullanması beklenmiyor. Siyah-beyazlılar, oyuncuyu satmak isteyen Leipzig ile masaya otrumaya hazırlanırken yeniden kiralama için tüm kozlarını oynayacak.

Beşiktaş, kiralamada beklediği yanıtı alamaması halinde ise sonraki satıştan ciddi pay içeren bir bonservis teklifi sunmayı planlıyor. Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi ile devam edilip edilmeyeceği kararı forvetteki adaylara göre karar verilecek. Miralem Pjanic'in yeni sezonda takımda yer alma ihtimali ise oldukça düşük. Beklenen performansı veremeyen ve ülkesi Brezilya ile Çin'den talipleri olduğu konuşulan Alex Teixeira ile ise yolların ayrılması hedefleniyor. Beşiktaş'ta oyuncu satışı için ise en büyük adaylar Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz.

Ersin Destanoğlu için Fransa'nın Nice kulübü başta olmak üzere talipler kapıyı çalarken yönetimin beklentisi en az 10 milyon euro. Rıdvan için Lyon ve Stuttgart'ın yanı sıra İspanya ve İtalyan kulüplerinden ilgi olduğu ifade edildi. Konuşulan rakamların 5-6 milyon Euro seviyesinde olduğu öğrenilirken Avrupa'ya gitmeye istekli olan genç yıldız için yönetim tekliflerin yükselmesini bekliyor.