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Beşiktaş'tan Dusan Alimpijevic kararı: Serdal Adalı açıkladı!

Beşiktaş'tan Dusan Alimpijevic kararı: Serdal Adalı açıkladı!

4.06.2025 15:26:00
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Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş'tan Dusan Alimpijevic kararı: Serdal Adalı açıkladı!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, basın toplantısında yaptığı açıklamada basketbol takımı başantrenörü Dusan Alimpijevic'in sözleşmesinin uzatılacağını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Basketbol Süper Ligi'nde yarı finalde Anadolu Efes ile karşılaşacakları yarı final serisi öncesi taraftarlara iyi haberi verdi.

"ALIMPIJEVIC İLE SÖZLEŞMEMİZİ UZATIYORUZ"

Serdal Adalı yaptığı açıklamada, "Dusan Alimpijevic ile sözleşmemizi uzatıyoruz. Kendisi önümüzdeki iki yıl içinde bizimle birlikte olacak ve umuyorum ki daha büyük başarılara imza atacak" ifadelerini kullandı.

Beşiktaşlı taraftarlar, Alimpijevic'in takımda kalması nedeniyle yaşadıkları sevinci sosyal medyada paylaştı.

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