Beşiktaş taraftar grubu 'çArşı'dan yönetime kongre çağrısı!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçlar sebebiyle yönetime tepkiler sürerken siyah-beyazlı kulübün ünlü taraftar grubu 'çArşı' da olağanüstü kongre çağrısı yaptı.
Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki Beşiktaş Kulübü'nde, siyah-beyazlı taraftarların yönetime tepkisi devam ediyor.
Alınan kötü sonuçlar sebebiyle Beşiktaşlı taraftarlar yönetimi istifaya davet ediyor.
ÇARŞI'DAN KONGRE ÇAĞRISI
Siyah-beyazlı takımın taraftar grubu 'çArşı' da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak yönetime kongre çağrısı yaptı.
çArşı grubundan yapılan açıklamada, "Beşiktaş’ı önemsiyorsanız hemen olağanüstü kongre kararı alın" ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında deplasmanda Adana Demirspor'a 4-2 mağlup olmuştu.
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