Beşiktaş taraftar grubu 'çArşı'dan yönetime kongre çağrısı!

Yayınlanma: 28.09.2023 - 15:21

Güncelleme: 28.09.2023 - 15:24

Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki Beşiktaş Kulübü'nde, siyah-beyazlı taraftarların yönetime tepkisi devam ediyor.

Alınan kötü sonuçlar sebebiyle Beşiktaşlı taraftarlar yönetimi istifaya davet ediyor.

ÇARŞI'DAN KONGRE ÇAĞRISI

Siyah-beyazlı takımın taraftar grubu 'çArşı' da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak yönetime kongre çağrısı yaptı.

çArşı grubundan yapılan açıklamada, "Beşiktaş’ı önemsiyorsanız hemen olağanüstü kongre kararı alın" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında deplasmanda Adana Demirspor'a 4-2 mağlup olmuştu.