Ahmet Nur Çebi'den play-off açıklaması!

Yayınlanma: 28.09.2023 - 13:42

Güncelleme: 28.09.2023 - 13:42

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Tüpraş ile yapılan stat sponsorluğu anlaşması töreninde açıklamalarda bulundu.

"BİZİM İÇİN BİR SAKINCASI YOK"



Başkan Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından gündeme getirilen play-off sistemi ile ilgili konuştu.

Beşiktaş camiası için play-off'un bir sakıncası olmadığını belirten Çebi, "Play-off kararını tüm kulüpler ortak olarak alacaktır. Eğer böyle bir sonuç olursa play-off oynansın deriz. Bizim için bir sakıncası yok. O turnuva da bir keyiftir, gelirdir. Ben önemsiyorum. Olursa hay hay. Bu sezon da olursa hay hay, destek veririz. Top oynamaktan, mücadele etmekten kaçmak gereksiz. Oynanacak her fazla oyun taraftara keyif verecektir. Biz buna destekleyici oluruz" diye konuştu.