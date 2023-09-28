Ahmet Nur Çebi'den play-off açıklaması!
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, stadyum sponsorluk anlaşması imza töreninde gündeme dair görüşlerini aktardı. Ahmet Nur Çebi, Süper Lig ve TFF 1. Lig için konuşulan play-off sistemine ilişkin, "Play-off kararını tüm kulüpler ortak olarak alacaktır. Eğer böyle bir sonuç olursa play-off oynansın deriz. Bizim için bir sakıncası yok. O turnuva da bir keyiftir, gelirdir. Ben önemsiyorum" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Tüpraş ile yapılan stat sponsorluğu anlaşması töreninde açıklamalarda bulundu.
"BİZİM İÇİN BİR SAKINCASI YOK"
Başkan Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından gündeme getirilen play-off sistemi ile ilgili konuştu.
Beşiktaş camiası için play-off'un bir sakıncası olmadığını belirten Çebi, "Play-off kararını tüm kulüpler ortak olarak alacaktır. Eğer böyle bir sonuç olursa play-off oynansın deriz. Bizim için bir sakıncası yok. O turnuva da bir keyiftir, gelirdir. Ben önemsiyorum. Olursa hay hay. Bu sezon da olursa hay hay, destek veririz. Top oynamaktan, mücadele etmekten kaçmak gereksiz. Oynanacak her fazla oyun taraftara keyif verecektir. Biz buna destekleyici oluruz" diye konuştu.
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