Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy'dan inanılmaz istatistik!
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen Semih Kılıçsoy, siyah-beyazlıların ligde attığı son 13 golün 10 tanesinde pay sahibi oldu.
Beşiktaş'ın, Konyaspor karşısında bulduğu ilk golü atan Semih Kılıçsoy, inanılmaz bir istatistiğin altına imza attı.
18 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın ligde attığı son 13 golün 10 tanesinde pay sahibi oldu.
Göz Atın
Semih Kılıçsoy, bu maçlarda 8 gol, 2 asist yaptı.
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