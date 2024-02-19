Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy'dan inanılmaz istatistik!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen Semih Kılıçsoy, siyah-beyazlıların ligde attığı son 13 golün 10 tanesinde pay sahibi oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 21:37
Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy'dan inanılmaz istatistik!
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Beşiktaş'ın, Konyaspor karşısında bulduğu ilk golü atan Semih Kılıçsoy, inanılmaz bir istatistiğin altına imza attı.

18 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın ligde attığı son 13 golün 10 tanesinde pay sahibi oldu.

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Semih Kılıçsoy, bu maçlarda 8 gol, 2 asist yaptı.


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