Son Dakika: Beşiktaş'ta Umut Tahir Güneş ile yollar ayrıldı!

Beşiktaş Kulübü, Basketbol Şube Sorumlusu Umut Tahir Güneş ile yolların ayrıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 18:23
Son Dakika: Beşiktaş'ta Umut Tahir Güneş ile yollar ayrıldı!
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Beşiktaş, Basketbol Şube Sorumlusu Umut Tahir Güneş ile yolların ayrıldığını açıkladı.

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Umut Tahir Güneş

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Basketbol Şube Sorumlumuz Sayın Umut Tahir Güneş'le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Umut Tahir Güneş'e verdiği emekler için camiamız adına teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Güneş, Ahmet Nur Çebi yönetiminde de basketboldan sorumlu yönetici olarak görev yapmıştı. Hasan Arat'ın başkan seçilmesiyle beraber görevinden istifa eden Güneş, 21 saat sonra tekrar eski görevine geri dönmüştü.


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