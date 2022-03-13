Beşiktaş'ta 6 isim derbide yok!
Beşiktaş, Galatasaray derbisi için kadrosunu açıkladı. 6 isim, derbide forma giyemeyecek.
Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'a konuk olacak olan Beşiktaş'ın maç kadrosu açıklandı.
Siyah - beyazlıların kadrosunda sakatlıkları bulunan Mert Günok, Welinton, Kevin N'Koudou, Miralem Pjanic, Oğuzhan Özyakup ve Mehmet Topal yer almadı.
Sakatlıklarını atlatan Josef de Souza ve Atiba Hutchinson ise kafileye dahil edildi.
Beşiktaş'ın Galatasaray maçı kadrosu şu şekilde;
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