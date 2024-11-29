Hasan Arat'tan Beşiktaş'a duygusal veda! "Bundan sonra Beşiktaş'ı kimse kullanamayacak"
Beşiktaş'ta başkanlık görevinden ayrılan Hasan Arat, açıklamalarda bulundu. Arat, "Bundan sonra Beşiktaş'ı kimse kullanamayacak" dedi.
Beşiktaş'ta başkanlık görevinden ayrılan Hasan Arat, düzenlediği veda basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Stadyumda personellerle vedalaşan Arat'ın vedasında zaman zaman duygusal anlar yaşandı.
Ayrılma kararına değinen Arat, "17 yaşında bu kapıdan boynu dik, alnı açık geldiysem; bugün aynı şekilde alnım açık buradan çıkıyorum. Nezaket göstererek gelenler oldu, onlarla vedalaşmamış en doğal şey... Bizler gelip geçiciyiz, bugün burada bu görevi hep birlikte sonlandırmanın asaletini yaşıyoruz. Bunlar demokrasilerde normal şeyler var. Vakti geldi, gitmem gerekiyordu ve gidiyorum. Beşiktaş gençlere emanet, Beşiktaş'ı kimse kullanamayacak." dedi.
Son olarak helallik isteyen Arat, "Kriz dönemlerinde havlu atmayalım! Beşiktaş'ı sevmek için başkan olmak zorunda değilsiniz. Hakkınızı helal edin." diyerek sözlerini noktaladı.
Hasan Arat tüm yöneticileri tek tek öptü ve "Allah'a ısmarladık" diyerek basın toplantısını sonlandırdı.
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