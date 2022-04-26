Beşiktaş'ta Güven Yalçın tepki topladı: %80 top kaybı
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'ya 3-0 yenildi. Güven Yalçın'ın Kasımpaşa karşısındaki 45 dakikalık performansı taraftarların tepkisini çekti.
Beşiktaş'ın forvet oyuncularından Güven Yalçın, Kasımpaşa maçındaki top kaybı istatistiğiyle dikkatleri üzerine çekti. Yalçın, süre aldığı 45 dakika boyunca 21 kez topla buluşurken 17 top kaybı yaparak taraftarların yoğun tepkisine maruz kaldı.
Karşılaşmanın ardıdan yayıncı kuruluşta Güven'in Batshuayi'ye atmak isteyip pasın şiddetini ayarlayamadığı bir pozisyonu değerlendiren Tugay Kerimoğlu, "O pası koşu yoluna attığın zaman orada Rıdvan Dilmen olması lazım" sözlerini kullandı.
Beşiktaş'ın eski golcülerinden Feyyaz Uçar ise "Beşiktaş takımıyla idmana çıkıyorsan bir sezon boyunca, sana şans gelecek demektir. Genel olarak Güven için Beşiktaş'ta oynayabilir mi diye bakacak olursak tartışmak lazım" diye konuştu.
Bu sezon çıktığı 28 Süper Lig maçında 6 gol 3 asist üreten Güven Yalçın'ın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 3 kez A Milli Takıma'a da çağırılan Güven Yalçın, 2018 yılında 150 bin euro bedelle Bayer Leverkusen'den Beşiktaş'a transfer olmuştu.
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