Antalyaspor, Shakhtar Donetsk'e 2-1 mağlup oldu
Antalyaspor, "Ukrayna'da Barış" temasına dikkati çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlatılan "Shakhtar Donetsk Global Tour" kapsamındaki özel maçta Shakhtar Donetsk'e 2-1 mağlup oldu.
Antalya Stadı’nda "Barış için futbol" temasıyla oynanan karşılaşmadan önce İstiklal Marşı ile Ukrayna milli marşları okundu. Kırmızı-beyazlı takım, karşılaşmaya Diogo, Bahadır Öztürk, Efe Can Gülerce, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Deni Milosevic, Ghacha, Fredy, Ndao, Fernando ve Luiz Adriano 11'iyle çıktı. Shakhtar Donetsk'in ilk 11'inde ise kalede Trubin, Matviyenko, Marlon, Rakitsky, Konoplia, Bondar, Bondarenko, Stepanenko, Sudakov, Mudryk ve Solomon yer aldı.
Antalyaspor’da Luiz Adriano ve Fernando Martins karşılaşmanın 7. dakikasında yerlerini Mustafa Erdilman ile Ege Birsel'e bıraktı. Mustafa Erdilman oyuna girdikten kısa süre ceza sahası dışından sert şutu ağlarla buluştu.(1-0)
Shakhtar Donetsk’te atılan uzun topta ceza sahasına giren Solomon Manor’un sert şutu kalecinin sağından ağlara gitti.(1-1). Mücadelenin ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.
Mücadelenin ikinci yarısın her iki takımda yedek kadrosuyla çıktı. 75. dakikada konuk ekipte Dmytro Topalov’un ceza yayı üzerinden sert şutu kalecinin sağından ağlara gitti.(1-2)
Mücadele Shakhtar Donetsk'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Video Haberler
- Kadıköy'de bakıma alınan Boğa Heykeli'nin üzerine çıkıp
- Lise öğrencilerinin tüfekle 'oyunu' kötü bitti
- Müsilaj İstanbul'a döndü: 'Denizin zamanı yok'
- Sakarya'da kamyon ile otobüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı
- Denizde sarı polen tabakası oluştu
- Sağlık çalışanının burnunu kırmıştı, tahliye oldu
- Öğretmenler okul dönüşü kaza yaptı: 6 yaralı
- Yüzlerce litre kimyasal madde yola döküldü
- Beta' lakaplı rapçi Berk Bayındır hayatını kaybetti
- Eski hakem Selçuk Dereli
En Çok Okunan Haberler
-
- 500 TL’lik banknot iddiasında yeni gelişme
- Kredi faizleri artacak
- Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
- Gezi Parkı davasında karar çıktı
- 'Sisteme girmeyin' denildi; görevi bıraktı
- İftar programında 'ateist damat' sorusu
- Çağlar Ökten'in hayat hikayesi
- Sedat Peker sessizliğini bozdu
- 'Gezi Parkı' kararı ve AKP'nin seçim hesabı
- 'Adaletin kanını emen bu vampir...'