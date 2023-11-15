Beşiktaş’ta oluşturulacak listeler ve projeler önem arz ediyor: İki Adanalının seçimi

Yayınlanma: 15.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 15.11.2023 - 04:00

Adaylar hemen ortaya çıkmaya başladı. Çebi girmeme kararı aldı. Divan Başkanı Tevfik Yamantürk ve yönetici Emre Kocadağ’ın isimleri gündeme oturdu. Yamantürk adaylığını açıklamasından kısa bir süre sonra çekildiğini duyurdu. Bir diğer isim Emre Kocadağ ise bu dönem aday olmayacağını söyledi. Şimdi iki aday kaldı, bunlardan birisi Serdal Adalı diğeri de Hasan Arat. İki Adanalının seçimine tanıklık edeceğiz.

Hem Adalı hem de Arat’ın mal varlıkları iyi durumda. Serdal Adalı kazanırsa şimdiki teknik direktör Rıza Çalımbay’la devam edecek, sportif direktörlüğe de Mehmet (Şifo) Özdilek’i getirecek. Adalı’nın yönetim listesindeki ilk isim Metin Keçeli oldu. Keçeli, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada “Adalı’ya sözüm vardı, şimdi o sözümü yerine getiriyorum” dedi. Hasan Arat ikisi yabancı ikisi de Türk olmak üzere 4 hocayla görüşmelere başladı. Türk teknik adamlardan biri Sergen Yalçın. Sportif direktör adayı Samet Aybaba. Camiadan iki adaya itiraz çıkmadı. Hangisi başkan olursa olsun “Beşiktaş kazanacak” yorumu yapılıyor. Başkan adayları seçimden önce hem medyanın hem de üyelerin karşısına çıkacak. Oluşturacakları listeler ve sunacakları projeler önem arz ediyor.