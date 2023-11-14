Yılmaz Vural'ın sözleşmesinde dikkat çeken madde: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, A Milli Futbol Takımı!

Yayınlanma: 14.11.2023 - 17:33

Güncelleme: 14.11.2023 - 17:33

Türk futbolunun en tecrübeli teknik direktörlerinden Yılmaz Vural'ın sözleşmesindeki ilginç madde ortaya çıktı.

Sürekli olarak milli takıma ve büyük kulüplere talip olan, görev verilmesi durumunda başarılı olacağı inancını yineleyen Yılmaz Vural, Menemen FK ile sözleşmesine özel bir madde koydurdu.

Vural'ın, sözleşmesine "Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray ile A Milli Takımı'ndan bir teklif gelmesi durumunda sözleşmesini tazminatsız olarak feshedebilir" maddesi koydurduğu kaydedildi.

YILMAZ VURAL'IN KARİYERİ

1970-1974 yılları arasında amatör futbolcu olarak top koşturan Yılmaz Vural, 1974-1975 sezonunda 2. Lig ekibi Sivasspor'da profesyonel futbol kariyerine başladı. Sonrasında 3. Lig kulüplerinden Tekirdağspor ve Hacettepe'de forma giydi. 1978-1979 sezonunun sonunda 3. Lig'de oynadığı Ankara Demirspor'da profesyonel futbol kariyerine nokta koyup antrenörlüğe başladı.

Yılmaz Vural, 1986'da başladığı teknik direktörlük kariyerine aktif olarak arasız devam etti. 1997'de Trabzonspor'u çalıştıran Yılmaz Vural, kariyerinde hep kısa süreli görevler aldı. 70 yaşındaki teknik direktör 2005-2007 yılları arasında Antalyaspor'da, 2009-2011'da ise Kasımpaşa'da görev aldı.