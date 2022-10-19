Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in kredisi tükeniyor!
Süper Lig ekibi Beşiktaş’ta teknik direktör Valerien Ismael’in geleceğinin 3 kritik maça bağlı olduğu kaydedildi.
Son maçlarda istediği sonuçları alamayan Beşiktaş’ta teknik direktör Ismael’in durumu tartışılıyor.
Başkan Ahmet Nur Çebi, Fransız hocayla devam edeceğini açıklasa da Siyah-Beyazlıların, Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek araya kadar oynayacağı Hatayspor, Ümraniyespor ve Galatasaray maçlarında alacağı sonuçların Ismael’in geleceğini tayin edeceği öğrenildi.
WEGHORST VE GHEZZAL 2 HAFTA YOK
Adale sakatlığı yaşayan Ghezzal ve Weghorst’un iki maçı kaçırmasına kesin gözüyle bakılırken, Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışılacağı bildirildi.
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