Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in kredisi tükeniyor!

19 Ekim 2022 Çarşamba, 10:45

Son maçlarda istediği sonuçları alamayan Beşiktaş’ta teknik direktör Ismael’in durumu tartışılıyor.

Başkan Ahmet Nur Çebi, Fransız hocayla devam edeceğini açıklasa da Siyah-Beyazlıların, Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek araya kadar oynayacağı Hatayspor, Ümraniyespor ve Galatasaray maçlarında alacağı sonuçların Ismael’in geleceğini tayin edeceği öğrenildi.

WEGHORST VE GHEZZAL 2 HAFTA YOK

Adale sakatlığı yaşayan Ghezzal ve Weghorst’un iki maçı kaçırmasına kesin gözüyle bakılırken, Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışılacağı bildirildi.