Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in kredisi tükeniyor!

Süper Lig ekibi Beşiktaş’ta teknik direktör Valerien Ismael’in geleceğinin 3 kritik maça bağlı olduğu kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
19 Ekim 2022 Çarşamba, 10:45
Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in kredisi tükeniyor!
Abone Ol google-news

Son maçlarda istediği sonuçları alamayan Beşiktaş’ta teknik direktör Ismael’in durumu tartışılıyor.

Başkan Ahmet Nur Çebi, Fransız hocayla devam edeceğini açıklasa da Siyah-Beyazlıların, Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek araya kadar oynayacağı Hatayspor, Ümraniyespor ve Galatasaray maçlarında alacağı sonuçların Ismael’in geleceğini tayin edeceği öğrenildi.

WEGHORST VE GHEZZAL 2 HAFTA YOK

Adale sakatlığı yaşayan Ghezzal ve Weghorst’un iki maçı kaçırmasına kesin gözüyle bakılırken, Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışılacağı bildirildi.


süper lig beşiktaş valerien ismael Wout Weghorst rachid ghezzal

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler