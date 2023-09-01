Beşiktaş'tan Avrupa'da tarihi sezon
Beşiktaş, Avrupa kupalarında bu sezon yakaladığı başarıyla tarihe geçti.
Dinamo Kiev'i eleyerek UEFA Konferans Ligi'nde grup müsabakalarına adını yazdıran Beşiktaş, tarihinin en başarılı Avrupa kupaları dönemlerinden birini yaşıyor.
Beşiktaş, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında 6 maçlık galibiyet serisi yakalayarak bu sezonki başarısını perçinledi. Siyah beyazlılar ayrıca 4 Şubat 2023'ten beri tüm kulvarlarda çıktığı hiçbir maçı kaybetmeyerek ciddi bir seriyi de yakalamış oldu.
Şenol Güneş'in öğrencileri bu tarihten bu yana çıktığı 23 resmi maçta 19 galibiyet 4 beraberlik aldı.
Beşiktaş tarihinde ilk kez katıldığı Konferans Ligi'nde grup müsabakalarında yer alacak, kura çekimi ise 1 Eylül tarihinde yapılacak.
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