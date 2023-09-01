Beşiktaş'tan Avrupa'da tarihi sezon

Yayınlanma: 01.09.2023 - 01:29

Güncelleme: 01.09.2023 - 01:29

Dinamo Kiev'i eleyerek UEFA Konferans Ligi'nde grup müsabakalarına adını yazdıran Beşiktaş, tarihinin en başarılı Avrupa kupaları dönemlerinden birini yaşıyor.

Beşiktaş, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında 6 maçlık galibiyet serisi yakalayarak bu sezonki başarısını perçinledi. Siyah beyazlılar ayrıca 4 Şubat 2023'ten beri tüm kulvarlarda çıktığı hiçbir maçı kaybetmeyerek ciddi bir seriyi de yakalamış oldu.

Şenol Güneş'in öğrencileri bu tarihten bu yana çıktığı 23 resmi maçta 19 galibiyet 4 beraberlik aldı.

Beşiktaş tarihinde ilk kez katıldığı Konferans Ligi'nde grup müsabakalarında yer alacak, kura çekimi ise 1 Eylül tarihinde yapılacak.