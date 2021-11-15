Beşiktaş'tan Bünyamin Balcı iddialarına yanıt

15 Kasım 2021 Pazartesi, 16:21

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş’ın, sağ bekte yalnız kalan ve alternatifini bulmakta güçlük çektiği Valentin Rosier’in yedeği olarak Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’da forma giyen Bünyamin Balcı’yı kadrosuna katmak istediği söylentiler arasındaydı.

Savunma rotasyonunda sıkıntı yaşayan siyah-beyazlıların, Antalyaspor’un genç sağ bekini transfer etmek için sıkı bir pazarlığa gireceği iddia edilirken, konuyla ilgili olarak Beşiktaş yönetimine ulaşan Radyo Gol’den Hasan Hüseyin Alimoğlu, siyah beyazlıların Balcı ile ilgilenmediğini aktardı. Siyah-beyazlılar, Balcı ile ilgili iddiaları, “Listemizde yok” diyerek yalanladı.

21 yaşındaki sağ bek bu sezon Antalyaspor forması ile çıktığı 12 maçta 1 gol atıp 2 asist üretti.