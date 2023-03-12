Beşiktaş'tan Cenk Tosun'a yeni sözleşme
Süper Lig ekibi Beşiktaş ABD Futbol Ligi (MLS) ekibi Chiacago Fire'ın transfer teklifi yaptığı milli futbolcu Cenk Tosun'a yeni sözleşme önerecek
Beşiktaş, ABD Ligi ekibi Chicago Fire’dan transfer teklifi alan golcüsü Cenk Tosun’la yeni sözleşme yapacak.
Siyah-beyazlı yönetim, 31 yaşındaki forvetin 1+1 yıllık kontratını yenileyip 550 bin Avro’luk maaşına zam yapma kararı aldı. Chicago Fire, milli futbolcuya yıllık 2.5 milyon Avro’dan 3 senelik sözleşme sunmuştu.
Cenk Tosun
GÜNEŞ'TEN OLUMLU YANIT
Tosun’un önceliğini Beşiktaş olarak belirlemesi ve teknik direktör Şenol Güneş’in de takımda kalması yönünde görüş belirtmesinin ardından yönetim kısa süre içinde tecrübeli futbolcuya yeni sözleşme önerecek.
Milli futbolcu bu sezon forma giydiği 24 resmi karşılaşmada 12 gol ve 2 asist katkısı üretti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Reuters'tan çarpıcı seçim haberi: Erdoğan 10 puan geride
- Yapıcıoğlu'ndan Bahçeli'ye 'mesaj'
- Erkan Baş'tan 'Muharrem İnce' eleştirisi
- 'Futbol oynama gibi bir şansımız yok'
- Gökhan Zan isyan etti: Hakkımı helal etmiyorum
- AKP içinde tartışma yarattı
- Cinayette çarpıcı iddialar: MHP'liler savcıdan rahatsız
- Çakıcı’nın danışmanından kritik ziyaret
- Türkiye İttifakı, Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Halil Falyalı'nın Saray'a uzanan ilişkisi...