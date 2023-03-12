Beşiktaş'tan Cenk Tosun'a yeni sözleşme

Süper Lig ekibi Beşiktaş ABD Futbol Ligi (MLS) ekibi Chiacago Fire'ın transfer teklifi yaptığı milli futbolcu Cenk Tosun'a yeni sözleşme önerecek

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 10:57
Beşiktaş'tan Cenk Tosun'a yeni sözleşme
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Beşiktaş, ABD Ligi ekibi Chicago Fire’dan transfer teklifi alan golcüsü Cenk Tosun’la yeni sözleşme yapacak.

Siyah-beyazlı yönetim, 31 yaşındaki forvetin 1+1 yıllık kontratını yenileyip 550 bin Avro’luk maaşına zam yapma kararı aldı. Chicago Fire, milli futbolcuya yıllık 2.5 milyon Avro’dan 3 senelik sözleşme sunmuştu.

Cenk Tosun

GÜNEŞ'TEN OLUMLU YANIT

Tosun’un önceliğini Beşiktaş olarak belirlemesi ve teknik direktör Şenol Güneş’in de takımda kalması yönünde görüş belirtmesinin ardından yönetim kısa süre içinde tecrübeli futbolcuya yeni sözleşme önerecek.

Milli futbolcu bu sezon forma giydiği 24 resmi karşılaşmada 12 gol ve 2 asist katkısı üretti.


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