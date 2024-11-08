Beşiktaş'tan Maccabi Tel Aviv açıklaması: "Devletimiz gerekeni yapacaktır"
Beşiktaş Kulübü, bir gazetenin Maccabi Tel Aviv maçının İstanbul'da oynanmaması kararı üzerine yazdığı haber hakkında bir paylaşım yaptı.
Beşiktaş Kulübü, bir gazetenin Maccabi Tel Aviv maçının İstanbul'da oynanmaması kararı üzerine yazdığı haber hakkında bir paylaşım yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Beşiktaş, 121 yıllık tarihi boyunca devletin önceliklerini kendi önceliklerinin önünde tutmuş Türkiye'nin en eski ve saygın spor kulübüdür. Vatanına sadıktır, milletini baş tacı eder ve her daim devletinin yanındadır.
Beşiktaşımızı şeref ve namus üzerinden dil uzatarak kendi hırsları doğrultusunda kullanmaya çalışmak kimsenin haddi değildir!
Buna yeltenenler karşılarında büyük Beşiktaş camiasını bulacaktır.
Bu cüreti gösterenlere devletimizin gerekli cevabı vereceğine inancımız tamdır.
Etiketler: #beşiktaş #uefa avrupa ligi #maccabi tel aviv
Spor Haberleri
- A Milli Takım kadrosu açıklandı
- İsrail'den Maccabi Tel Aviv taraftarına İtalya çağrısı!
- Beşiktaş'tan Maccabi Tel Aviv açıklaması
- Mbappe'den Icardi'ye mesaj
- Zahavi, Ziyech'i UEFA'ya şikayet etti
- Hakan Çalhanoğlu için rekor bonservis!
- Antrenmanda kalp krizi geçiren veteran futbolcu vefat et
- Ancelotti'den Arda Güler sözleri
- Başakşehir'den küfürlü pankarta cevap!
- Jose Mourinho için Premier Lig iddiası
En Çok Okunan Haberler
-
- Hediye Güran'ın ifadelerinde 'Enes' çelişkisi
- Milyarlık vurgun iddiası!
- Hâkimin itirafı
- Görüntülerle ortaya çıkardı: Doktor gözaltında
- Ünlü fenomen adeta bir servet kazandı!
- Erdoğan'dan 'sürpriz' 10 Kasım kararı
- Galatasaray, Tottenham'ı sahadan sildi!
- Arbede çıktı, oturuma son verildi
- Köy tipi yoğurt diye yedirmişler!
- Belediye başkanının oğlu başından vurulmuş halde bulundu