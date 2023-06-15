Beşiktaş'tan Mehmet Büyükekşi restleşmesiyle ilgili açıklama

Yayınlanma: 15.06.2023 - 20:25

Güncelleme: 15.06.2023 - 20:25

Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı, geçtiğimiz günlerde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye "Sizi istemiyoruz" deyip toplantıyı terk ettiği ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili Engin Baltacı, Radyospor'a konuştu.

"Başkanım katılamayacağı için ben gittim"

Kulüpler Birliği'nin toplantısında büyük bir restleşmenin perde arkasını anlatan Baltacı, "Pazartesi günü kulüpler birliği toplantısına başkanım katılamayacağı için ben gittim. Saat 14-16.20'ye kadar gündemi konuştuk bazı öneriler vardı. Federasyon başkanından neler istenebilir, kulüpler birliği bunun üzerine bir çalışma yapmıştı. Bunlar hakkında konuştuk." dedi.

"Ahmet Nur Çebi'yi federasyon başkanlığı konusunda desteklediklerini anladım ben"

Toplantıda konuların şahsileştirilmediğini ifade eden Baltacı, "Federasyon başkanı Konya maçında kendisine stadımızda küfür edildiği için çok kızgın ve kırgın olduğunu konuştuk. Şahsileştirilmedi konular. Bir iki kulüp başkanı konuşma yaptı kulüpler birliği başkanından sonra. O arada sayın Ali Koç benim devam etmem gerekiyor minvalindeki bir konuşma yaptı. Ali Koç beyin açıklamasından anladığım kadarıyla sayın Ahmet Nur Çebi'yi federasyon başkanlığı konusunda desteklediklerini anladım ben." dedi.

"Mehmet Büyükekşi'nin başarılı bulmadığımızı söyledim"

Mehmet Büyükekşi'nin başarılı olmadığını dile getirdiklerini ifade eden Baltacı, "Söz bana geldiğinde ben her zaman her ortamda sayın başkanımızın kendisine sorulan sorulara cevap verdiği gibi, federasyon başkanlığını, yönetimini kendi kitapçığındaki gibi; eşitlikçi, tarafsız ve başarılı bulmadığımızı söyledim." dedi.

"Kulübümüz sizin tarafsız olmadığınızı düşünüyor"

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'un kalan maçlarıyla ilgili alınan karar dolayısıyla mağduriyet yaşadıklarını dile getiren Baltacı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Federasyon başkanının küfür meselesine kırgın olduğunu olmasına dair "120 yıllık bir camiaya sizin nasıl olur da kızgın olduğunuzu anlamamız mümkün değil dedim. Kendisi bana 9 Şubat'ta aldığımız kararda başkanınız da buradaydı dedi. Ben de dedim ki siz 9 Şubat'ta bir karar almış olsaydınız o gün TRT'ye çıktığınızda iki seçenek sunmazdınız dedim. Siz 10 Şubat'ta bu işin böyle gideceğini anladığınız için yangından mal kaçırır gibi ikinci seçeneği seçtiniz. Hal böyle olunca kulübümüz sizin tarafsız olmadığınızı düşünüyor."

"Arkamdan 'Beşiktaş umurumda değil' dedi"

Tartışma sonrası toplantıyı terk ettiğini ifade eden Baltacı, "Karşılıklı bir konuşmaya girince ben karşılıklı konulmaya girince ben polemik oluşacak, ben böyle bir ortamda polemiğe dahil olmak istemediğim için sayın Ali Koç'a toplantıdan ayrılacağımı söyledim. Başkan bana arkamdan "ben sizin desteğinizi istemiyorum, Beşiktaş umrumda değil" dedi. Ben o 120 yıllık bir camiaya söylenmiş bir söz orada havada kalsın diye cevap vermeden gittim." ifadelerini kullandı.