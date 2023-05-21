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Bir yıl aranın ardından Çaykur Rizespor tekrar Süper Lig'de!

Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun son haftasında Altınordu ile 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükseldi, İzmir temsilcisi ise küme düştü.

AA
Yayınlanma: 21.05.2023 - 18:31
Bir yıl aranın ardından Çaykur Rizespor tekrar Süper Lig'de!
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Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun son haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Altınordu ile 0-0 berabere kaldı.

Yeşil-mavililer, bu sonuçla puanını 68'e yükselterek Yılport Samsunspor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci ekip oldu.

35 puanla 16. sırada kalan Altınordu ise bir alt lige düştü.

Çaykur Rizespor, 2021-22 sezonunda ligi 17. sırada bitirerek Spor Toto 1. Lig'e düşmüştü.


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