Bir yıl aranın ardından Çaykur Rizespor tekrar Süper Lig'de!
Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun son haftasında Altınordu ile 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor, Süper Lig'e yükseldi, İzmir temsilcisi ise küme düştü.
Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun son haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Altınordu ile 0-0 berabere kaldı.
Yeşil-mavililer, bu sonuçla puanını 68'e yükselterek Yılport Samsunspor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci ekip oldu.
35 puanla 16. sırada kalan Altınordu ise bir alt lige düştü.
Çaykur Rizespor, 2021-22 sezonunda ligi 17. sırada bitirerek Spor Toto 1. Lig'e düşmüştü.
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